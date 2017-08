Farándula mexicana. Quizá los famosos son aquellas personas que se enfrentan reiteradas veces a incómodos episodios de discriminación. Deben ceñirse todo el tiempo al prototipo de cantante, modelo y actriz que exigen las diferentes industrias del entretenimiento. Si dejas de ser “regio/a”, probablemente no encuentres chamba. ¿No lo crees? Atento a lo que cuenta la actriz mexicana Alejandra Ávalos.

Alejandra Ávalos es una de las cantantes y actrices más bellas de los 90 en México; sin embargo, no la pasa tan bien ahora. Ella contó a un programa de espectáculos que se le ha hecho difícil conseguir trabajo tras aumentar de peso. ¿Es eso un problema? Parece que la discriminación no respeta la experiencia.

“Me han discriminado muchas veces, he hecho muchos castings en los que no me he quedado por mi sobrepeso (…) no por mi talento, no por mi trayectoria”, mencionó. Y es que cuando la cortisona ingresó al cuerpo de Alejandra Ávalos, su metabolismo reaccionó con un aumento de peso.

La actriz y cantante contó que subió 25 kilos mientras trabajaba. Sin embargo, eso no lo malo. Alejandra Ávalos reveló que una persona del equipo de producción de Emilio Larrosa inventó que ella se había vuelto alcohólica. Alejandra Ávalos

¿Cómo era antes? Mírala y escúchala junto a José José.



