AMC confirma el estreno de la segunda temporada de “Humans” antes que EE.UU. [VIDEO y FOTOS]

Los fanáticos de la historia de los Synths podrán ver una maratón de la primera entrega el sábado 28 (episodios 1 a 4) y el domingo 29 (episodios 5 a 8), ambos días desde las 11:00 am. AMC Latinoamérica estrenará la nueva temporada semanas antes que su regreso a la TV Paga en Estados Unidos.



La serie escrita por Sam Vincent y Jonathan Brackely (“Spooks”, “Spooks: The Greater Good”) está ambientada en una realidad paralela y explora qué ocurre cuando se confunde el límite entre lo humano y lo tecnológico. El regreso de “Humans” contará con ocho episodios y retoma la historia meses luego de los eventos de la primera temporada. Niska sigue libre y en posesión del “Código de conciencia”. Su familia synth, Mia, Leo y Max, sin saber su paradero, siguen buscando su lugar en el mundo. Mientras tanto, la familia humana –los Hawkins- intenta reparar su frágil matrimonio. El pasado atormentará a los Hawkins, a medida que varios incidentes salen a flote donde los synths inexplicablemente empiezan a comportarse erráticamente. Las decisions de esta familia los atormentarán y se verán afectados por sus decisiones. Joe, Laura y sus hijos se encontrarán bajo un meticuloso escrutinio. Los synths, una forma de vida en plena evolución, pelean por su lugar en el mundo contra la vida establecida, la humanidad. La serie plantea una historia con múltiples aristas y narrativas que se pregunta, ¿quién decide qué significa estar vivo?



Carrie-Anne Moss (“The Matrix”, “Jessica Jones”) se une al reparto como la Dra. Athena Morrow, una experta en Inteligencia Artificial que se encuentra en una búsqueda, motivada por temas personales, para crear un nuevo tipo de conciencia para las máquinas. Además al elenco se suma Sam Palladio (“Nashville”) como Ed, el dueño de una cafetería que lucha por mantener su negocio familiar con vida; Marshall Allman (“True Blood” y “Prison Break”) interpreta a Milo Khoury, un joven multimillonario de Silicon Valley, fundador y CEO de una empresa líder en tecnología que tiene la intención de cambiar el mundo. Sonya Cassidy (“El Paraíso” y “Olympus”) como Hester, uno de los Synths más especiales del planeta, Letitia Wright (“Black Panther”) en el papel de Renie, una adolescente “sythie” que sufre de acoso por pertenecer a una subcultura de humanos que quieren ser Synths y Bella Dayne (“Man in the High Castle”) en el papel de Astrid, una berlinesa de espíritu libre que se verá desafiada con la aparición en su vida de alguien especial.





Acompañando a Parkinson, Goodman-Hill, Chan, Berrington, Morgan y Jeremiah, regresan de la primera temporada Lucy Carless, Theo Stevenson y Pixie Davies como Mattie, Toby y Sophie Hawkins, Neil Maskell como D.S. Peter Drummond y Ruth Bradley encarnando a D.I. Karen Voss.



La serie es producida por Kudos (“Utopia”, “Broadchurch”, “The Hour”) en asociación con Matador Films (“Real Humans”). Los showrunners son Derek Wax (“The Hour”, “Occupation”, “Lip Service”) y Chris Fry (“The Smoke”) para Kudos; Vincent and Brackely; Henrik Widman y Lars Lundström para Matador Films. La serie es producida por Paul Gilbert y dirigida por Lewis Arnold (“Broadchurch”), Carl Tibbetts (“Black Mirros: White Bear”), Francesca Gregorini (“The Truth About Emanuel”) y Mark Brozel (“Dickensian”). La serie fue solicitada para Channel 4 en el Reino Unido por Beth Willis y Simon Maxwell y Kristin Jones y Joel Stillerman para AMC.



La primera temporada de Humans se emitirá nuevamente durante los domingos del mes de enero comenzando el día 8, a las 22.