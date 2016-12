Algunos encuentran en la televisión un espacio para poder manifestar el amor que sienten hacia otra persona. A veces suele ser romántico, pero en su mayoría logra ser una medida desesperada. En el set del programa ‘Tengo algo que decirte’ conducido por Lady Guillén apareció Anonymous pidiendo disculpas a su ex pareja y tratando de retomar la relación.

Una joven que negó su identidad apareció al lado de Lady Guillén con la máscara de Anonymous indicando que estaba arrepentida y triste porque su relación había terminado. Ella estaba en programa porque intentaba que la producción pueda convencer al joven de llegar al set de ‘Tengo algo que decirte’.

La sorpresa de la conductora del programa apareció cuando tuvo que anunciar que el muchacho no aceptó llegar al set de ‘Tengo algo que decirte’. La joven que tenía la máscara de Anonymous contó que está arrepentida de exigirle a su expareja que estudie. Además, indicó que él vive con una mujer de mal vivir.

"Hice todo y sé que ayer me enteré de algo que creo que está mal. Él está saliendo con una chica que tiene dos hijos y es del mal vivir. No soy quién para juzgar a una mujer porque tiene hijos, pero para su familia no está bien porque es todo lo contrario a mi persona", dijo Anonymous a Lady Guillén.



