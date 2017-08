Caso Cerrado: La Dra. Ana María Polo estrenará versión en inglés de su popular programa [VIDEO y FOTOS]

El programa de la Dra. Ana María Polo es muy popular en todo el mundo. Y es que Caso Cerrado ha sabido captar la atención del público latino por los interesantes casos sociales que se tocan, los mismos que han causado controversia en más de una ocasión.

Sin embargo, al parecer la producción del show de Telemundo está buscando ampliar su público objetivo, por lo que han decidido lanzar una versión en inglés. Es así que este lunes Caso Cerrado en inglés se estrenará en varios canales de la cadena Fox.

'Creo que todos los seres humanos del mundo comparten los mismos conflictos y los mismos problemas’, dijo en una reciente entrevista la Dra. Ana María Polo. En ese sentido, puso como ejemplo los problemas migratorios y de pareja.

#Repost @anapolorules (@get_repost) ・・・ @anapolotv has had a busy few days of press and interviews in #LosAngeles for #AnaPoloRules! Take a look behind the scenes as you get ready for the premiere of @AnaPoloRules on Monday, August 7! Una publicación compartida de Ana Maria Polo (@anapolotv) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 11:33 PDT

‘El inmigrante puede tener problemas de estatus migratorio, en otras palabras, porque no tiene papeles se le complica el trabajo, o conseguir trabajo, o tener que vivir escondido por ciertas cosas. Pero cuando se trata de problemas de pareja, cuando se trata de un problema de negligencia, un accidente, etc, es lo mismo’, dijo Ana María Polo.

Caso Cerrado en inglés se emitirá este lunes por la noche en los canales de Fox de Los Ángeles, Dallas, Austin y Phoenix. A partir de esa fecha, se transmitirán 15 episodios pregrabados cada uno de media hora a lo largo de tres semanas.

‘Lo que suceda después dependerá de los ratings. Si al público le gusta y Fox lo considera, entonces lo selecciones ya para su difusión nacional’, aseguró Ana María Polo, quien tiene nada menos que 16 años viendo casos de denunciantes en español.

La Dra. Ana María Polo presenta la nueva versión en inglés de Caso Cerrado. Video: Instagram

Finalmente, la abogada dijo sentirse muy cómoda hablando la lengua del país que la acogió cuando tuvo que salir de Cuba. ‘Me siento cómoda en inglés. Yo me eduqué y practiqué y me formé como un abogado anglosajón, o sea que para mí es parte de mi naturaleza’, reconoció Ana María Polo.

