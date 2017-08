‘Combate': ‘Jota’ Benz asegura que sólo tiene linda amistad con Ivana Yturbe

El integrante de 'Combate', ‘Jota’ Benz, reiteró que Ivana Yturbe es solo su amiga y no tiene interés en ser su pareja. Asimismo, le desea lo mejor si decide regresar con Mario Irivarren.

“Con Ivana Yturbe solo somos amigos, lo hemos sido y lo seremos. No la veo con otros ojos, eso lo tengo claro. Es más, si ella decide regresar con Mario (Irivarren) la voy a felicitar y desearle lo mejor del mundo”, indicó ‘Jota’ Benz.



Además, ‘Jota’ Benz dijo que ahora está enfocado en su carrera musical y no piensa en tener una relación.



“Solo quiero trabajar, pues deseo traer a mi mamá de Canadá. No pienso en tener una relación, eso llegará más adelante”, agregó ‘Jota’ Benz.