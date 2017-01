Damián y El Toyo le hacen propuesta indecente a Susy Díaz y ella aceptó hasta que… [VIDEO]

Las bromas de Damián y el Toyo se han convertido en un clásico peruano. Las cámaras escondidas y las bromas telefónicas traspasan la imaginación de cualquier chistoso. Ambos recrean situaciones incómodas y logran sacar las emociones más terribles de sus víctimas. Indignación, furia y llanto.

Damián y el Toyo estuvieron en Trome y llamaron a la querida Susy Díaz. Ellos se hicieron pasar por los productores de un nuevo programa que deseaban sacar muñecas inflables con la imagen de la ex vedette. La propuesta no le pareció mala a la ‘víctima’, pero lo que ella no sabía era que ese contrato exigía algo más.

Así fue como “los productores” del supuesto programa le indicaron a Susy Díaz que debía pasar una noche con el director, pues este quería saber todas las medidas para poder realizar una muñeca con la figura exacta, incluso, por el interior. Mira el video para saber cómo terminó esta broma.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.