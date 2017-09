La noche del último domingo se llevó a cabo la 69 edición de los premios Emmy 2017 en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia destacó a las más populares producciones televisivas, así como a sus protagonistas y realizadores.

Conducida por el actor y comediante Stephen Colbert, la ceremonia de los Emmy 2017 tuvo como ganadores absolutos a The Handmaid’s Tale como mejor serie de drama y a Big Little Lies, una miniserie también dramática que se llevó nada menos que cinco premios. Asimismo, Veep fue la serie de comedia más destacada de la gala.

Donald Glover de Atalanta y Julia Louis-Dreyfus de Veep ganaron el reconocimiento a mejores protagonistas de series de comedia. La actriz se hizo con el trofeo de los Emmy 2017 por sexto año consecutivo, de manera que logró batir el récord de artista con más premios por un mismo personaje.

‘Es el papel de mi vida y sigue siendo una diversión y una aventura’, afirmó Julia Louis-Dreyfus sobre su labor en la serieVeep y su reciente premio en los Emmys 2017. Recoerdemos que la actriz se hizo conocida por su participación en Saturday Night Live, Seindfeld y The New Advertures of Old Christine.

Cabe indicar que Veep se centra en la figura de la vicepresidenta de los Estados Unidos, interpretada por Julia Louis-Dreyfus. La serie ridiculiza y se burla del panorama político del país norteamericano.

Revisa a continuación los principales ganadores de los Emmys 2017:

- Mejor serie dramática: «The Handmaid's Tale» (Hulu)

- Mejor comedia: «Veep» (HBO)

- Mejor miniserie: «Big Little Lies» (HBO)

- Mejor actor de una serie dramática: Sterling K. Brown, «This Is Us» (NBC)

- Mejor actriz de una serie dramática: Elisabeth Moss, «The Handmaid's Tale» (Hulu)

- Mejor actor de una serie de comedia: Donald Glover, «Atlanta» (FX)

- Mejor actriz de una serie de comedia: Julia Louis-Dreyfus, «Veep» (HBO)

- Mejor actor de una película para televisión o una miniserie: Riz Ahmed, «The Night Of», (HBO)



- Mejor actriz de una película televisiva o una miniserie: Nicole Kidman, «Big Little Lies» (HBO)

- Mejor película para televisión: «Black Mirror: San Junípero» (Neftlix)

- Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática: John Lithgow en The Crown.

- Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Kate McKinnon en Saturday Night Live.

- Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Alec Baldwin en Saturday Night Live.

- Mejor Actriz Principal en una Miniserie o Telefilme: Nicole Kidman en Big Little Lies.

- Mejor Actor de Reparto - Miniserie o Telefilme: Alexander Skarsgård en Big Little Lies.



- Mejor Actor - Miniserie o Telefilme: Riz Ahmed en The Night Of.

- Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Telefilme: Laura Dern en Big Little Lies

- Mejor Guión en una Serie de Variedades: Last Week Tonight.

- Mejor Guión en una Serie Dramática: Bruce Miller por The Handmaid's Tale.

- Mejor Dirección - Serie Dramática: Reed Morano por Offred.

- Mejor Reality de Competición: The Voice.

- Mejor Dirección en una Miniserie, Telefilme o Especial Dramático: Jean-Marc Vallée por Big Little Lies

- Mejor Guión en una Miniserie: Charlie Brooker

