Evelyn Vela se presentaría en corte de Estados Unidos para aceptar su culpabilidad

Evelyn Vela hoy se presentaría en la Corte Federal de Miami para aceptar su culpabilidad por introducir (seis mil) dólares falsos a Estados Unidos. Fuentes norteamericanas señalan que Vela tendrá esta primera audiencia a las 11 de la mañana en presencia de su abogado, el fiscal y la jueza Cecilia Altonaga.



En tanto, investigadores a cargo del caso de Evelyn Vela revelaron que la ‘Reina del sur’ habría sido ‘contactada’ por un personaje al que apodan el ‘doctorcito’, que busca a figuras de ‘Chollywood’ para el ‘negocio’ de los dólares falsos. Esta persona tendría 48 años, sería abogado de profesión y también estaría involucrado en el negocio de la droga.



Trascendió que Evelyn Vela, al colaborar con la justicia norteamericana, habría dado detalles sobre este siniestro personaje. Además, la policía local estaría tras los pasos del ‘doctorcito’, quien no solo operaría en Miami, también en Panamá y Colombia, pues como se sabe en nuestro país se produce el 60% de los dólares falsos que circulan en el mundo.

Evelyn Vela desde Miami

LA VINCULAN CON NARCO

A su vez, en un informe que presentó ‘América espectáculos’ se reveló que Evelyn Vela vendió su camioneta, en el año 2012, a Álex Prados, hermano de Gino Prados, sindicado como presunto cabecilla de una banda de narcotraficantes.



Este hecho, según el abogado de la animadora, Carlos Torres no es un agravante para su actual situación. “Cuando Evelyn regrese, aclarará ese tema (venta de la camioneta) y otros. Ese caso no tiene nada que ver con el de Estados Unidos”, precisó el asesor legal de Evelyn.



Llegó la fecha de la audiencia… ¿Cómo está Evelyn?

La que se comunica con ella, es su mamá (Marilú Venegas). Por lo que sé, está bien dentro de la terrible situación. Esperando afrontar el tema.

Evelyn Vela: Carlos Cacho revela que se comunica con la 'Reina del Sur'

SENTENCIA CAMBIARÍA

Por otro lado, la magistrada de la Corte Suprema de Nueva York, Carmen R. Velásquez, indicó que Evelyn Vela podría quedarse más de cuatro meses en prisión.



“Si me dicen que la persona aceptará que es culpable, no habrá jurado (en la audiencia). A veces conviene (declararse culpable), pero otras no. Todo depende del arreglo que hayan hecho. Si el acuerdo es que después de cuatro meses se va de Estados Unidos… a ella no le importará, porque no es de aquí. El juez determinará todo, hay muchas variantes, podría pasar más meses detenida”, señaló la jueza de origen ecuatoriano.



(L.G. /C.CH)



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.