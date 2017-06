Game of Thrones: Ed Sheeran dio más detalles de su papel en la serie junto a Maisie Williams

A inicios de año se anunció que el cantante irlandés Ed Sheeran tendrá una participación en la exitosa serie Game of Thrones (Juego de Tronos). Sin duda, los fanáticos de ambos están esperando el estreno de la séptima temporada (16 de julio) y la aparición del cantante.

En un inicio se supo que el ingreso de Ed Sheeran fue para sorprender a la actriz Maisie Williams que interpreta el aguerrido papel de Arya Stark. Ahora, el mismo Ed Sheeran confirmó que su cameo será junto su amiga.

“Todavía no he visto la temporada, solo la escena que yo hice con Maisie Williams y es decente, me gusta. No es una escena demasiado emocionante: mantenemos una conversación”, fueron los detalles que Ed Sheeran dio sobre su humilde actuación en Game of Thrones.

Ed Sheeran y Maisie Williams Ed Sheeran y Maisie Williams

Aunque no aún no sabe en dónde se encontrará con Arya Stark, Ed Sheeran adelantó que será en un lugar muy frío. Lo que nos una idea de que será cerca de Winterfell.

“No me puse calcetines térmicos y tuve que estar al aire libre durante unas diez horas en invierno en Inglaterra, así que pasé mucho frío”, contó Ed Sheeran. Recordemos que Arya Stark cerró la sexta temporada de Game of Thrones ubicada en “The Twins”, en donde vengó a su familia.

Ed Sheeran ha pedido a sus fanáticos que le bajen a sus expectativas, pues su participación en Game of Thrones será pequeña. “Creo que se han generado demasiadas expectativas. La gente pensará: 'Oh, oh, está bien'. No es una parte esencial de la serie. Simplemente aparezco en ella”, agregó.



