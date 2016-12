Game of Thrones: Hodor llegará a Lima para dar concierto de música electrónica [VIDEO y FOTOS]

Los fans de ‘Game of Thrones’ ya pueden empezar a emocionarse ya que uno de sus personajes más entrañables llegará al Perú. Se trata de Kristian Nairn, quien encarnó al valiente Hodor en la popular serie de HBO. El actor llegará para presentar su show de música electrónica este 18 de marzo.

Y es que Nairn es un conocido DJ que viene ofreciendo un concierto de nombre muy particular, ‘Rave of Thrones’. Para esta gira incluirá países como Líbano, Reino Unido y Estados Unidos. Y aunque no lo creas, por el momento, el Perú es el único país de Latinoamérica en donde se ha confirmado el evento.

Hodor de Game of Thrones. Hodor de Game of Thrones.

La información se puede ver en la página web del músico y actor e indica que el Centro de Convenciones de Barranco será el lugar donde tendrá lugar el show en Lima. Asimismo, la empresa Tayoshi Producciones, que promociona el evento, anunció que dentro de muy poco empezarán a compartir detalles sobre la venta de las entradas.

Recordemos que Hodor se inmortalizó en la mente de los fanáticos en el quinto capítulo de la sexta temporada de Game of Thrones, luego de que se revelara la razón de su incapacidad para hablar. Y es que el valiente compañero de Brandon Stark lo salvó del ataque de los zombies dominados por los Caminantes Blancos. Realmente un episodio para recordar.

Avance del capítulo 5x6

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.