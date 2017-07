Greyworm o Gusano gris (interpretado por Jacob Anderson) ha demostrado ser uno de los personajes más fuertes y, sobre todo, valientes de Game of Thrones. Como Inmaculado, fue entrenado solo para pelear y morir por sus amos. Sin embargo, al ser comprado y luego liberado por Daenerys Targeryan en Astopor, descubre sentimientos y emociones a las que no estaba acostumbrado: desde comandar a los Inmaculados hasta enamorarse de Missandei (interpretado por Nathalie Emmanuel), su única debilidad.

En 'Stormborn', segundo episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, Missandei y Gusano Gris logran consumar el amor que contuvieron. La doncella de Daenerys Targeryan sabe que el comandante de los Inmaculados partirá a Casterly Rock para atacar el hogar de los Lannister y siente miedo de que no lo vuelva a ver más, así que decide despedirse de él.

En la habitación de Greyworm, tanto él como Missandei ponen al descubierto sus sentimientos: el miedo y el amor. Gusano Gris confiesa, una vez más en Game of Thrones, que nunca había tenido pánico al irse a alguna batalla, pero desde que la conoció, siente el miedo de no volver a ver a Missandei de la isla de Naath.

Gusano Gris y Missandei tienen intimidad en Game of Thrones Gusano Gris y Missandei tienen intimidad en Game of Thrones

Gusano Gris ya le había revelado a Missandei la atracción que siente hacia ella.



La resistencia a una romance entre estos personajes de Game of Thrones no solo es impedida por la timidez e inocencia de ambos, sino por la condición física de Gusano Gris, como inmaculado es castrado desde pequeño. En 'Stormborn', sin embargo, ambos se dejan llevar y consiguen unas de las escenas más románticas de la serie. La actriz Nathalie Emmanuel, quien tiene el papel de Missandei, dio más detalles de su primera escena de sexo junto a Jacob Anderson.



"Los hemos visto mostrar su interés el uno por el otro, los hemos visto expresar lo que sienten el uno por el otro, pero no lo dicen realmente. Este punto es el clímax y actúan físicamente. Hay algo único en él, debido a la situación de Gusano Gris", dijo la actriz Nathalie Emmanuel sobre su escena de sexo y amor junto a Jacob Anderson.



"Su historia brutal de ser mutilado, hay un verdadero sentimiento de confianza aquí y realmente se desarrolla en esta hermosa escena donde expresan físicamente su amor. Para él, hacer eso es un gran esfuerzo y Missandei lo sabe y realmente no le importa. Ella simplemente lo ama y esa intimidad que han compartido le llega a la cabeza", agregó la actriz de Game of Thrones, Nathalie Emmanuel.

Escena de amor entre Gusano Gris y Missandei Escena de amor entre Gusano Gris y Missandei

No se sabe si Gusano Gris morirá en su enfrentamiento en Casterly Rock, es por ello que Missandei desear estar junto él antes de que se vaya. "Missandei siempre es tan oficial, recta y equilibrada para ser vulnerable. Ver su lado humano es dejarla un poco fuera de balance, es un poco genial y divertido de interpetar. Ella ha mantenido las cosas muy juntas para mantenerse compuesta, pero esta escena es lo contrario a eso. Ella es muy clara sobre lo que quiere porque teme que nunca tendrá la oportunidad de tener eso con él de nuevo".

Ojalá Gusano Gris siga vivo en Game of Thrones.



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.