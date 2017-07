¡Salió el segundo tráiler del episodio ‘Stormborn’! Ya hay más adelantos sobre lo que será el segundo episodio de la séptima temporada de Game of Thrones. Daenerys Targeryan ya está en Rocadragón y eso ha alterado a los líderes de cada lugar. Cercei Lannister y Jon Snow se preparan.

En King's Landing (Desembarco del rey) Cercei Lannister prepara a su ejército para irse en contra la madre de los dragones. “La hija del rey Loco va a destruir el mundo, debemos unirnos y derrotarla” dice en el segundo tráiler de ‘Stormborn’, el capítulo 7x02 de Game of Thrones.

En Winterfell (Invernalia) también saben que Daenerys Targeryan está en Rocadragón. Jon Snow se reúne con los líderes de cada familia y las discusiones no faltan. No todos confían en ella. Lord Davos, quien parece ser la voz de la experiencia, recomienda unirse. “Si no peleamos juntos, vamos a morir”, se escucha en la promo del capítulo 7x02 de Game of Thrones.

Game of Thrones: Segundo trailer de ‘Stormborn’

Mientras tanto, quien parece confundir a Sansa Stark es Littlefinger. “Todos son tus enemigos, nadie es tu amigo”, le dice a la media hermana de Jon Snow y se ve la imagen de Tyrion Lannister, Euron Greyjoy, Arya Stark y Melissandre.

Al final de esta promo de Game of Thrones se ve que Melissandre ya se encontró con Daenerys Targeryan y quiere convencer a la madre de los dragones de trabajar juntas.



