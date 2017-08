Karen Dejo arrocha a Carlos Cacho y habla de su relación con el argentino Lucas Piró  [VIDEO]

Karen Dejo prefirió ignorar los comentarios de Carlos Cacho, quien espera que el romance que ha iniciado con Lucas Piro continúe una vez que culmine la temporada de ‘El gran show’.

“Vivo mi vida, vivo mi realidad, mi mundo y lo que digan para bien o mal, en fin... solo importa mi familia y yo. Soy una mujer común y corriente que simplemente le pasó algo con un hombre común y corriente que conoció y que nunca en su vida pensó que iba a pasar algo y sucedió”, indicó Karen Dejo.

De otro lado, Dejo no se mostró conforme con la sentencia, pero aseguró que dejará todo en la pista de baile para llegar a la final del reality.

Lucas Piro y Karen Dejo ya no pueden ocultar más que entre ellos nació el amor.



Durante los ensayos del último sábado, a Lucas Piro y Karen Dejo se les vio muy cariñosos y fueron captados besándose.

Ante las evidencias, el bailarín argentino le declaró su amor a Karen Dejo.



“Me haces muy feliz, llenas ese vacío que tenía, la verdad que me sacas una sonrisa todos los días. Me encanta que te preocupes, que me sonrías, tu sonrisa hace que me alegre, que me despierte y viva diferente todos los días... la verdad, me gustas mucho”, dijo Lucas Piro y se dieron un tierno beso en la boca.



