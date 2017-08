Karla Solf envía mensaje a Andrea Llosa y Lady Guillén [VIDEO y FOTO]

Karla Solf está viviendo una nueva etapa en su vida. Acompañada de sus dos pequeñas y saliendo adelante por sí misma, la expareja de Ronny García quiere dejar atrás todo el escándalo mediático que vivió al lado del agresor de Lady Guillén.

Este domingo en el programa 'Nunca Más' de Andrea Llosa, Karla Solf aparecerá para pedir ayuda por la salud de su pequeña Esperanza. En el avance, se escuchan unos audios entre Ronny García y su expareja. El sujeto, quien está en prisión, insulta a la madre de su hijo.

Tras la difusión de este video, Karla Solf escribió un extenso mensaje en su cuenta Facebook. En el texto, la joven madre explica la razón por la que aparecerá en 'Nunca Más'. Además, agradece a la conductora, Andrea Llosa, por toda la ayuda que le brinda con su hija.

"Gracias al programa, a la producción, a la investigadora y sobre todo a ANDREA LLOSA por esta oportunidad y por la ayuda que me esta brindando con ESPERANZA y decirle que es un gran ser humano y que a pesar de todo lo que hice ella vuelve a creer en mi esta vez! Y no la defraudaré", escribió en su cuenta Facebook Karla Solf.

Pero eso no es todo. La joven ofrece disculpas a Lady Guillén por haberla ofendido en varias oportunidades por acusar a Ronny García de agredirla. "Es una mentirosa. Ella habla de mí, manda a los periodistas a buscarme ella no se acuerda cuando me insultaba", dijo en alguna ocasión Karla Solf.

Ahora, a través de su cuenta Facebook ofreció disculpas a Lady Guillén, a quien atacó sin razón alguna cuando era pareja de Ronny García. Karla Solf señala que no expondrá a su hija a todo lo que vivió con el cantante de cumbia, hoy preso.

"También pedirle perdón a una persona que ataqué mucho sin razón es Lady Guillén, hoy por hoy la historia es distinta y es que hay una bebita de por medio que me hizo abrir los ojos y darme cuenta que jamas expondría que ella viva lo que yo viví con ese desgraciado. No podría vivir tranquila con el miedo que el pueda hacerle daño a mi hija", escribió en su cuenta Karla Solf.

