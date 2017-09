Karla Tarazona agradece a Vania Bludau y dice que "no le quitó el marido a nadie" 

Karla Tarazona agradeció a Vania Bludau por su apoyo y solidaridad y no descartó tener una charla de mujer a mujer.



“Agradezco el apoyo de Vania, muchas mujeres y hombres también lo han hecho. Lo que me pasó le ha sucedido a miles de mujeres. Es posible que en algún momento nos encontremos y hablemos, y llegaremos a la conclusión de que ni yo ni ella somos culpables”, dijo Karla.



Además, precisó que respondió la carta notarial que le envió ‘Chabelita’, la actual pareja de Christian Domínguez, pero aclaró que no tiene nada de que rectificarse.



“Respondí la carta de la señorita, pero no tengo nada de que rectificarme. Tampoco tengo nada de que avergonzarme, no he robado ni le he quitado el marido a nadie”, añadió.



Finalmente, le pidió a Domínguez que acuda a las citaciones judiciales que tiene por haber manejado sin brevete. “Es mejor dar la cara y asumir las cosas. Ojalá lo haga. Conmigo solo tenemos un juicio por alimentos y hay un proceso de oficio por haber manejado con mi hijo en sus piernas, cuando se supone que portaba la licencia vencida”, comentó.





(E.C.)