Korina Rivadeneira: Krayg Peña publica sugerente video tras enterarse que modelo no será expulsada 

Korina Rivadeneira ya no será expulsada del país, el hecho divide a la opinión pública. Como era de esperarse los amigos y compañeros de Esto es Guerra ven el gesto como un acto de justicia, pero ¿así piensan todos?, ¿qué pensará Krayg Peña?



Hace una semana que Krayg Peña ha llamado la atención de los seguidores del reality Esto es Guerra con su ausencia. La última publicación del venezolano con referencia al mencionado reality es del 23 de agosto.



No son pocos los seguidores que consideran que la ausencia de Krayg Peña en Esto es Guerra se debe a que Korina Rivadeneira y Mario Hart habrían pedido la cabeza del venezolano para volver al reality. Muchos le preguntan al venezolano dónde se encuentra.



Hasta el momento no se sabe bien cuál es el paradero de Krayg Peña, el venezolano publicó un video tras hacerse pública la sentencia que elimina la orden de expulsión de Korina Rivadeneira.

En la grabación, Krayg Peña aparece con Leonardo Abreu, quien es venezolano y un amigo muy cercano del chico realitie. Abreu se encuentra en Lima desde junio de este año. Ambos son muy cercanos y se conocen desde adolescentes.



En el video, Krayg Peña y Leonardo Abreu cantan un reggaeton. La frase que dice Peña al final de la grabación parece una indirecta a Mario Hart y Korina Rivadeneira: "Envidiosos que tiran la mala", se le escucha decir.



Krayg Peña no ha mostrado su molestar, pero se sabe que se sintió muy incómodo al enterarse que el papá de Mario Hart, Mario Hart Potestá, habría pedido que Migraciones lo expulse. "Creo que la gente sacará sus conclusiones y se dará cuenta de la intención. Por mi parte, me parece demasiado bajo hacer algo así. Cada quien que tome sus decisiones y asuma sus consecuencias", indicó el venezolano.



Krayg Peña y Korina Rivadeneira fueron novios por varios años, ambos llegaron juntos al Perú. Hasta mediados de 2016, ambos se dedicaban palabras de amor, este romance habría sido un impedimento para que Mario Hart estuviera con Korina Rivadeneira.

