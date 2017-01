Soy Luna: Karol Sevilla cuenta las novedades para la segunda temporada de la serie de Disney

La segunda temporada de Soy Luna, la serie de Disney del momento, ya se empezó a grabar. En la entrevista a Karol Sevilla que se encuentra en el portal El Sol de Puebla, menciona las novedades que los fanáticos de la serie encontrarán.

Los que siguen la serie, saben que Luna es una adolescente mexicana que llega a Argentina y va haciendo amigos. Esto ya no se verá en la segunda temporada, pues el personaje principal es más segura de sus decisiones.

“La historia va a ser diferente en esta temporada, porque cuando Luna llegó a Argentina no tenía amigos y apenas se iba adaptando. Ahora la vamos a ver más segura, acoplada a la tierra ¡y ya toma decisiones por sí misma!, además está buscando un secreto que le cambiará la vida”, comentó la protagonista de Soy Luna.



El personaje de ‘Luna’ es interpretado por Karol Sevilla. La joven actriz se siente orgullosa de ser la primera mexicana en tener un protagónico para una serie de Disney. A Karol no le es difícil realizar este papel, pues considera que tiene una personalidad similar.

“Siempre he dicho que Disney, alguna vez me puso una cámara y grabó mi vida. Yo con Luna me siento súper identificada, somos guerreras, tercas, queremos lo que hacemos y si nos dicen que no a algo, lo convertimos a un sí”, mencionó Karol Sevilla sobre Soy Luna.

Karol Sevilla y el resto del elenco de Soy Luna en concierto llegarán a Lima el 18 de abril y ya se han vendido el 85 % de las entradas. De toda la gira, Perú es el país que ofrece los precios más elevados.



