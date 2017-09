Magaly Medina no le dijo ni adiós a Mijael Garrido Lecca, pero sí comparte promoción de su reemplazo [VIDEO]

Mijael Garrido Lecca se despidió de Latina el último 30 de agosto. El periodista utilizó sus redes sociales para informar la razón de su salida del canal. El compañero de Magaly Medina en la conducción de 90 Matinal comentó que por diferencias con el rumbo del programa, decidió dar un paso al costado.

Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana. Más allá de las diferencias que separan mi forma de entender el ejercicio del periodismo de las de Latina, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio", escribió Mijael Garrido Lecca en sus redes sociales.

Lo que más sorprendió a los televidentes y los seguidores de 90 Matinal es que Magaly Medina, compañera de Mijael Garrido Lecca, no se ha pronunciado sobre su salida. Juliana Oxenford, Melissa Peschiera, Tilsa Lozano y hasta la mamá de Ernesto Jiménez, son algunos de los nombres que se solidarizaron con el joven periodista.

Ante esto, varios usuarios en redes empiezan a especular que la salida de Mijael Garrido Lecca habría sido culpa de Magaly Medina. ¿Por qué? En una entrevista con Mónica Cabrejos, la conductora dejó en claro que el joven periodista no era su amigo. Incluso, reveló que ni una vez habían desayunado juntos.

Mientras que Mijael Garrido Lecca, en otra entrevista, dejó en claro que apenas hablaba con Magaly Medina entre los cortes comerciales. Esto crea muchas suspicacias entre los usuarios en redes, quienes creen que esta relación hizo que el joven periodista diera un paso al costado.

Ahora, Magaly Medina publica en sus redes sociales el comercial de intriga de Latina para el reemplazo de Mijael Garrido Lecca. Algunos de los seguidores en Twitter incluso se animaron a adivinar que se trataría de Pedro Tenorio. Otros, en cambio, crearon el hashtag #QueVuelvaMijael

