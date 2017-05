Las cosas se pusieron tensas entre Tilsa Lozano y Metiche en plena entrevista en vivo. Kurt Villavicencio empezó a cuestionar la relación de la 'Vengadora' con su actual pareja Miguel Hidalgo. Entérate aquí de todos los detalles.

Todo comenzó cuando Metiche reveló tener pruebas de que Tilsa Lozano se había reunido con Juan Manuel Vargas en enero de este año. La Vengadora le dijo que tenía que tener pruebas para probarlo pero el panelista de Cuéntamelo Todo cambió su versión y señaló que era una pregunta y no una acusación.

Desde ese momento, Metiche empezó a cuestionar la relación que mantiene Tilsa Lozano con Miguel Hidalgo, su actual pareja y padre de su hija Valentina. La Vengadora manifestó que esa era su opinión y podía creerle o no pero lo que no debía hacer era poner en duda su palabra cuando él no sabía lo que sentía.

Tilsa Lozano llora

Sin embargo las cosas no quedaron ahí. Kurt Villavicencio continuó repitiendo una y otra vez que Tilsa Lozano había mantenido un 'amor salvaje' con Juan Manuel Vargas y que por eso no creía que lo había olvidado.

En ese momento Tilsa Lozano señaló que Metiche no había conocido el amor pues insistía en que ella seguía enamorada de una persona que la humilló y la trató mal. La Vengadora no pudo más y rompió en llanto tras las constantes críticas que recibía de Kurt Villavicencio quien ponía en duda su palabra.

"Tú te estás metiendo con mi familia, te estás metiendo con la estabilidad emocional de mi familia, te das cuenta de los problemas que estás causando. Tú no entiendes. Estás hablando algo que no entiendes. Eres un ignorante en el tema. Estás tocando un tema muy delicado", dijo entre lágrimas Tilsa Lozano.

Kurt Villavicencio y Tilsa Lozano

Pese a las lágrimas de la Vengadora, Kurt Villavicencio siguió insistiendo en el tema y le preguntó a Tilsa Lozano qué era lo que significaba Miguel Hidalgo en su vida.

"Miguel es la persona que me reestructuró la vida, la persona que me abrazó y me hizo sentir amada. Y me di cuenta que el amor no es estar con alguien que te trate mal, amar a alguien es quien te mira a los ojos y te diga: yo también te amo. Eso es amor", declaró Tilsa Lozano con la voz quebrada.

Al ver tan mal a la Vengadora, Metiche aprovechó las cámaras de Cuéntamelo Todo para ofrecerle disculpas públicas por haber sido tan polémico con sus palabras y dudar de la veracidad de la relación con Miguel Hidalgo. Tilsa Lozano y el panelista se abrazaron para hacer las paces.

