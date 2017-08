Michelle Soifer: ¿Olinda Castañeda y Kevin Blow tienen 'algo'? Modelo habló al respecto [VIDEO]

La modelo Olinda Castañeda descartó cualquier tipo de relación sentimental con el cantante Kevin Blow, tal como deslizaron en el programa ‘Cuéntamelo todo’, porque aseguró que el dominicano es pareja de Michelle Soifer.



“No pasa nada con Kevin, prefiero evitar esos problemas. Como lo dije, ellos (Kevin Blow y Michelle Soifer) tienen algo bonito. No es dable que la televisión trate de malograr eso. Como mujer, me pongo en el lugar de Michelle y debe ser superincómodo”, expresó Olinda Castañeda.



Asimismo, aseguró que no se prestará para el ‘cuento’ que quieren hacer entre ella y Kevin Blow. “No me voy a prestar para los cuentos. Michelle Soifer me cae superbién. Los códigos siempre se respetan”, dijo.



Olinda Castañeda también mostró unas capturas de ‘whatsapp’ de la conversación que sostuvo con Michelle Soifer donde le contó que estaba muy bien con Kevin Blow.

“Nos llevamos bien, no quisiera que por cosas así se dañe todo. A veces quisiera hablar, pero como soy del 4 no puedo, por eso te escribo en privado”, le contó Michelle Soifer a Olinda Castañeda.



En tanto, el dominicano indicó escuetamente que ‘sí, hay algo con Michelle Soifer. Estamos comenzando algo’.



ARROCHA A TILSA

Por otro lado, Olinda Castañeda evitó contestarle a Tilsa Lozano, quien aseguró que era un ‘cero a la izquierda’ bailando.



“No voy a decir nada de ella, que hable lo que quiera. A partir de ahora no la mencionaré, simplemente trabajaré. Me resbala lo que diga”, expresó Olinda Castañeda.



(J.V.)