Mijael Garrido Lecca no va más en Latina: Juliana Oxenford le dedica emotivo mensaje [FOTO] 

La salida de Mijael Garrido Lecca de Latina ha tomado por sorpresa a muchos. Entre ellos, sus propios compañeros del canal. Por eso, la periodista Juliana Oxenford le dedicó unas emotivas palabras de apoyo tras el anuncio.

A través de su cuenta Twitter, Juliana Oxenford escribió unas palabras tras enterarse de la salida de Mijael Garrido Lecca. La conductora de 90 Central le deseó la mejor de las suertes en los próximos proyectos que tenga.

"Te quiero, te respeto y sabes que nuestra amistad es a prueba de balas. Mucha mierda en lo que venga, amigo mío", escribió Juliana Oxenford a través de su cuenta Twitter.

Te quiero, te respeto y sabes que nuestra amistad es a prueba de balas. Mucha mierda en lo que venga, amigo mío . https://t.co/0Nhvd3iQvz — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 30 de agosto de 2017

Así como ella, otros reporteros de Latina también le dedicaron unas palabras a Mijael Garrido Lecca por redes sociales. La salida del conductor se oficializó este miércoles 30 de agosto, tras terminar el noticiero de 90 Matinal.

Como explicó en su comunicado vía Facebook, Mijael Garrido Lecca informó sobre sus incomodidades a la gerencia del canal hace unos dos meses. Latina le pidió que esperara para poder ver si le daban alguna respuesta o solución. Recién este 30 de agosto le informaron que fue su último día en el canal.

"Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana. Más allá de las diferencias que separan mi forma de entender el ejercicio del periodismo de las de Latina, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio", escribió Mijael Garrido Lecca en sus redes sociales.

Ahora, se desconoce si Magaly Medina tendrá un compañero en 90 Matinal o se quedará sola al frente del noticiero. La 'Urraca' tuvo a su lado a Mijael Garrido Lecca después de una polémica con las dos conductoras que tendría como compañeras en su debut en un espacio netamente periodístico.

Sin embargo, ambas presentaron su renuncia al noticiero matutino pues no se sentían cómodas junto a Magaly Medina. Incluso, se difundió un video donde la 'Urraca' mostraba su malestar durante los ensayos previos a su debut por no hacerse algunas cosas a su gusto.

