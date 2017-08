Después de sorprender con su salida de Latina, Mijael Garrido Lecca decidió empezar su nuevo proyecto y encargarse él mismo de producir su propio noticiero. Tras dejar 90 Matinal, ahora el periodista estará conduciendo un espacio matutino desde la web que dirige.

Así es. Mijael Garrido Lecca decidió producir, dirigir y conducir su propio noticiero. El periodista subió el video a sus redes sociales desde las 7:21 de la mañana. El ex conductor de 90 Matinal manifestó que no puede evitar no despertarse temprano pues está acostumbrado y ahora comentará las noticias más importantes del país.

"Son un poquito más de las 6 de la mañana. Yo no sé cómo hacer para no despertarme a las 3 de la mañana y revisar lo que está pasando en el Perú y poder contárselos. A partir de hoy vamos a hacerlo en este espacio. Vamos a identificar las noticias más importantes en nuestro país", dijo Mijael Garrido Lecca a través de su video.

Pero eso no es todo. Mijael Garrido Lecca manifestó que, aunque no tiene los equipos necesarios para poder hacer un noticiero comparado al de la televisión, tiene dos elementos indispensables para hacer buen periodismo: un par de cojones y las ganas de trabajar.

"No tengo un equipo de cámaras, no tengo micrófono. Tengo el handsfree del celular pero tenemos muchas ganas de trabajar y un par de cojones que son los dos elementos más importantes para hacer el periodismo en el que creemos", declaró Mijael Garrido Lecca.

El periodista contó a todos sus seguidores vía Facebook que, desde el día 31 de agosto estaba fuera de Latina. Después de presentar sus inquietudes hace dos meses, Mijael Garrido Lecca fue informado de su salida del canal cuando gerencia no tomó en consideración ninguno de los problemas que le molestaban en el noticiero.

"Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana. Más allá de las diferencias que separan mi forma de entender el ejercicio del periodismo de las de Latina, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio", escribió Mijael Garrido Lecca en sus redes sociales.

Tras la noticia, muchos de sus compañeros en el periodismo (y otros que no lo son tanto) decidieron darle su apoyo en los próximos proyectos que emprenda. Juliana Oxenford, Melissa Peschiera y hasta la mamá de Ernesto Jiménez le mandaron mensajes a través de sus redes sociales.

Mamá de Ernesto Jiménez indignada por salida de Mijael Garrido Lecca de Latina Mamá de Ernesto Jiménez indignada por salida de Mijael Garrido Lecca de Latina Mamá de Ernesto Jiménez indignada por salida de Mijael Garrido Lecca de Latina

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.