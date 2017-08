Mijael Garrido Lecca no va más en Latina: Magaly Medina conduce sola noticiero ¿Qué dijo de su excompañero? [VIDEO]

Este jueves 31 de agosto, Magaly Medina se estrenó como única conductora de 90 Matinal. Tras la salida de Mijael Garrido Lecca, la periodista apareció sola frente al noticiero. ¿Dijo algo sobre su excompañero en la conducción?

Recordemos que Mijael Garrido Lecca informó a través de sus redes sociales su salida de Latina. El periodista manifestó que desde hace dos meses había presentado sus incomodidades a la gerencia sobre el rumbo de 90 Matinal. Recién el día 30 de agosto, después del noticiero, le informan que ese había sido su último día.

"Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana. Más allá de las diferencias que separan mi forma de entender el ejercicio del periodismo de las de Latina, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio", escribió Mijael Garrido Lecca en sus redes sociales.

Después de informar vía Facebook sobre su salida, el periodista recibió varias muestras de apoyo por redes sociales. Su amiga Juliana Oxenford, así como la exconductora de Latina Melissa Peschiera, le escribieron mensajes a Mijael Garrido Lecca.

Magaly Medina en 90 Matinal Magaly Medina en 90 Matinal Magaly Medina en 90 Matinal

Sin embargo, a muchos les llamó la atención que Magaly Medina, compañera en el noticiero de Mijael Garrido Lecca, no escribiera nada en sus redes sociales. La 'Urraca' estuvo comentando noticias ese mismo día en Twitter, pero no dijo nada sobre la salida del joven periodista.

Este jueves 31 de agosto, Magaly Medina salió al frente del noticiero sola. Todos esperaron que diera algunas palabras para su compañero Mijael Garrido Lecca. La conductora presentó así 90 Matinal.

"Buenos días ¿cómo están todos ustedes? Hoy día jueves después de haber descansado -algunos- el día de ayer. Hoy empezamos otra vez. Y hoy es un día de esperanza para el Perú. Porque la mayoría, aunque no comparto mucho, todos esperan que clasifiquemos esta noche en el partido contra el Bolivia. Empecemos con la información", dijo Magaly Medina.

Recordemos que Mijael Garrido Lecca y Magaly Medina han dejado claro en más de una ocasión que entre ellos no existe una amistad. El joven periodista dijo en una entrevista que ellos no se hablaban entre cortes, mientras que la 'Urraca' señaló que solo eran compañeros de trabajo.

Magaly Medina y Mónica Cabrejos en Capital

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.