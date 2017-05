Mijael Garrido Lecca presentaba noticia viral pero no esperó esta reacción de Magaly Medina [VIDEO]

Los conductores de 90 Matinal Mijael Garrido Lecca y Magaly Medina se han caracterizado por darle al noticiero un aire distinto al dar sus opiniones e incluso, hacer algunas bromas en vivo. Esta vez no fue la excepción y todo se dio antes de darle el pase a Fiorella Rodríguez y 90 Show.

¿Qué pasó? Mijael Garrido Lecca tenía que presentar una nota viral sobre un pájaro que imitaba sonidos de armas y robots. Empezó diciendo lo siguiente: "Esta es una noticia tremendamente importante. Hay un ave..."

Inmediatamente Mijael Garrido Lecca fue interrumpido por Magaly Medina, quien señaló: "¿Estás leyendo o te estás burlando de la noticia?" dijo la conductora entre risas. Ante esto, su compañero le respondió:

Mijael Garrido Lecca y Magaly Medina

"Yo sería incapaz de burlarme de una noticia. Yo soy un profesional de primer nivel, fraguado en las canteras de Latina", declaró Mijael Garrido Lecca desatando las risas de Magaly Medina y la producción.

Pero eso no fue todo. Después que terminara la nota, Magaly Medina recalcó: "De verdad que hay gente ociosa que no tiene nada que hacer que solo graba un pájaro y sonido para ponerlo en internet para que otros como nosotros, que no tenemos nada que hacer, lo leamos"

La producción de 90 Matinal estalló en carcajadas por el comentario de Magaly Medina. Sin embargo, Mijael Garrido Lecca defendió el informe. Con lo que no contaba el conductor es con una indirecta que le mandó Fiorella Rodríguez.

"Yo tengo mi cámara hace rato enfocando un muymuy y yo mañana traigo el video, lo prometo. Vas a ver a quién se parece", dijo Fiorella Rodríguez haciendo que Mijael Garrido Lecca y Magaly Medina estallen de risa.

Magaly Medina. Mijael Garrido Lecca y Fiorella Rodríguez

