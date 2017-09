Mijael Garrido Lecca ya tiene reemplazo: Magaly Medina le da la bienvenida a Pedro Tenorio a 90 Matinal [VIDEO]

Muchos lo adivinaron. Magaly Medina no estuvo mucho tiempo sola frente al noticiero 90 Matinal. Tras la salida de Mijael Garrido Lecca, el periodista Pedro Tenorio regresa a Latina para convertirse en el nuevo compañero de la 'Urraca'.

Recordemos que existe gran especulación alrededor de la salida de Mijael Garrido Lecca de 90 Matinal. El joven periodista indicó que hace un par de meses presentó molestias sobre la dirección del noticiero. Recién el 30 de agosto la gerencia aceptó su renuncia.

"Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana. Más allá de las diferencias que separan mi forma de entender el ejercicio del periodismo de las de Latina, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio", escribió Mijael Garrido Lecca en sus redes sociales.

Quien, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre su salida de 90 Matinal es Magaly Medina. La conductora y excompañera de Mijael Garrido Lecca ha guardado silencio, a diferencia de otras figuras que utilizaron sus redes sociales para mandar mensajes de apoyo al joven periodista.

Lo más curioso es que Magaly Medina sí compartió un video intriga sobre el reemplazo de Mijael Garrido Lecca en 90 Matinal. Por eso, muchos de sus seguidores en redes sociales especulan que la mala relación con la conductora llevó a que su compañero decida salir de Latina.

Ahora, Pedro Tenorio ocupará el lugar de Mijael Garrido Lecca en 90 Matinal. El experimentado periodista ya estuvo al frente del noticiero matutino hace algunos meses. Magaly Medina le dio la bienvenida.

"No solo le damos la bienvenida a quien se conecta con nosotros, sino que hoy le damos la bienvenida a Pedro Tenorio, quien nos acompaña desde hoy día", dijo Magaly Medina.

Pero eso no es todo. Esta vez, Magaly Medina decidió no solo darle la bienvenida a Pedro Tenorio por TV frente a una cámara. La periodista también usó sus redes sociales para felicitar a su nuevo 'partner'. "Se acabó el Misterio!!! Bienvenido Pedro Tenorio #90Matinal"

