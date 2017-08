Mijael Garrido Lecca no va más en Latina ¿Renuncia o despido? [FOTO]

No va más. Mijael Garrido Lecca, conductor de 90 Matinal junto a Magaly Medina, se despidió a través de su cuenta Facebook de los televidentes, explicando cómo se ha dado su salida de Latina. Según el periodista, hace un par de meses presentó su renuncia al noticiero. Recién este miércoles 30, decidieron comunicarle que no va más en el canal.

Mijael Garrido Lecca escribió un extenso texto explicando los detalles de su salida. El conductor decidió dar un paso al costado de 90 Matinal porque encontró "varios de mis principios éticos y profesionales muy reñidos con el rumbo que el canal estaba tomando".

Cuando comunicó su decisión al canal, Latina le pidió que esperara hasta la quincena del mes de agosto para darle una solución a los problemas que él planteó a la gerencia. Sin embargo, una vez que llegó la fecha, le pidieron a Mijael Garrido Lecca que espere un poco más.

Magaly Medina. Mijael Garrido Lecca y Fiorella Rodríguez

Este miércoles 30 de agosto, después de terminar de conducir el noticiero, Mijael Garrido Lecca cuenta que se acercaron a él para decirle que a partir del jueves 31 no iba más en Latina. El conductor lamenta no haberse podido despedir en las pantallas.

"Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana. Más allá de las diferencias que separan mi forma de entender el ejercicio del periodismo de las de Latina, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio", escribió Mijael Garrido Lecca en sus redes sociales.

Al finalizar su texto, el ahora exconductor de 90 Matinal hace una reflexión sobre lo que siente como periodista. Mijael Garrido Lecca agradece a todos por la oportunidad que se le dio durante los 18 meses que estuvo en televisión.

"Es que ser periodista es decir lo que alguien no quiere escuchar. Y yo lo haré siempre. Gracias a Latina y a ustedes por esta oportunidad. Desde donde se me ofrezca la oportunidad seguiré defendiendo lo que creo: la verdad, la búsqueda de objetividad, la justicia, la libertad de los ciudadanos de hacer con sus vidas, sus cuerpos y su dinero lo que consideren justo y -sobre todo- la idea inquebrantable de que el periodismo es un servicio público", escribió Mijael Garrido Lecca.

Mijael Garrido Lecca se convirtió en el compañero de Magaly Medina en 90 Matinal después que las conductoras asignadas para compartir noticiero con la 'Urraca' dieran un paso al costado. El periodista manifestó que era un reto estar al lado de la conductora pero estaba listo para aceptarlo.

Sin embargo, con el paso de los meses, Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca demostraron que no guardan mayor relación que la laboral. En una entrevista con Mónica Cabrejos en Radio Capital, la 'Urraca' dejó en claro que el conductor solo era su compañero de trabajo. Incluso, señaló que nunca habían tomado desayuno juntos en todo el tiempo que llevaban frente al noticiero.

Magaly Medina y Mónica Cabrejos en Capital

Incluso en entrevista con Trome, Mijael Garrido Lecca confesó que solo había un trato cordial con Magaly Medina. Pero además, no conversaban mucho, pese a que el noticiero 90 Matinal le iba bien con ambos al frente.

¿Magaly Medina es tu amiga?

​No, pero hay una relación cordial.



¿Conversan?

No mucho, pero el programa funciona y está bien.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.