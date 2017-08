Mijael Garrido Lecca no va más en Latina: Mamá de Ernesto Jiménez arremete contra noticiero [FOTO]

Las muestras de apoyo y solidaridad con Mijael Garrido Lecca no terminan. Después que el conductor de 90 Matinal informara que ya no trabaja más en Latina, varios de sus conocidos le escribieron mensajes vía redes sociales

Mijael Garrido Lecca decidió dar un paso al costado después de 18 meses trabajando como conductor de noticias en Latina. Recién este miércoles 30 de agosto, el periodista recibió la respuesta del canal: no iba más por sus cámaras. Ante esto, decidió despedirse de los televidentes vía redes sociales.

"Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana. Más allá de las diferencias que separan mi forma de entender el ejercicio del periodismo de las de Latina, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio", escribió Mijael Garrido Lecca en sus redes sociales.

Una de las primeras personas en desearle lo mejor para el futuro fue Juliana Oxenford. A través de Twitter, la conductora de 90 Central le dedicó unas tiernas palabras a Mijael Garrido Lecca, a quien considera su amigo.

"Te quiero, te respeto y sabes que nuestra amistad es a prueba de balas. Mucha mierda en lo que venga, amigo mío", escribió Juliana Oxenford a través de su cuenta Twitter.

Pero ella no es la única. Quien también sorprendió deseándole lo mejor en el futuro es Mary Cisneros ¿Quién? La madre de Ernesto Jiménez, panelista de 'Espectáculos' y ex chico reality. La señora no solo elogió a Mijael Garrido Lecca, sino le mandó una 'chiquita' al noticiero.

Te quiero, te respeto y sabes que nuestra amistad es a prueba de balas. Mucha mierda en lo que venga, amigo mío . https://t.co/0Nhvd3iQvz — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 30 de agosto de 2017

"Trajiste frescura, honestidad y encanto a un noticiero que poca gente quiere ver. La verdad es un arma de doble filo muchas veces. Creo en ti", escribió la mamá de Ernesto Jiménez vía Twitter.

Mijael Garrido Lecca decidió responder el mensaje por la misma vía de esta manera: "Qué generosa Mary. Que creas en mí es el mejor cumplido que me podrías dar. Con la frente en alto y para adelante".

