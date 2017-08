Ministro Carlos Basombrío se hartó del caso de Korina Rivadeneira: Tengo problemas importantes [VIDEO]

El tema de Korina Rivadeneira y su situación legal en el Perú se mantiene vigente porque hasta el momento no se sabe el paradero de la modelo. Migraciones ordenó su salida del país, pero la policía de extranjería no la ha localizado. Al ministro del Interior, Carlos Basombrío le preguntaron sobre el tema ya que congresistas como Mauricio Mulder habían manifestado su apoyo a la venezolana.

“Yo nada, no voy a hacer nada. Tengo problemas importantes en el país”, dijo en un inicio Carlos Basombrío. Además, explicó que el Estado Peruano tiene políticas que acogen a los migrantes, sobre todo, a los venezolanos. “Tenemos la política más generosa de acogida a venezolanos que ni un país tiene. Hay 10 mil venezolanos con permiso temporal porque vienen a cumplir nuestras leyes”, mencionó a la prensa.

La defensa de Korina Rivadeneira sostiene que Migraciones está abusando de la modelo venezolana y le están atribuyendo delitos que no le corresponden; es por ello, que la modelo se encuentra en la clandestinidad.

Ministro del Interior, Carlos Basombrío, da un paso al costado al caso de Korina Rivadeneira (Video: Canal N)

Korina Rivadeneira ha publicado en sus redes sociales videos en los que se dirige a Migraciones y defendiéndose de las acusaciones. Ella, además, indica que tiene miedo. Muchas personas comentan en redes sociales que las autoridades deberían encontrarla y sacarla del país.

“Si alguna persona no cumple la ley en el Perú, la posición es de la institución. Yo no me meto en ese tema. Y tengo problemas de verdad que trabajar”, volvió a mencionar el ministro del Interior Carlos Basombrío. Al final, agregó “tengo que ver los verdaderos problemas de la ciudadanía”.



