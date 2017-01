Netflix: Mira todos los estrenos de diciembre [VIDEOS y FOTOS]

Netflix ya tiene preparada la lista de series que estarán disponibles el mes de diciembre.



Ya estamos en diciembre y una nueva temporada de estrenos de Netflix ha lanzado la lista de documentales, series y películas que estarán disponibles.



Las series que más se destacan en Netflix diciembre son: Cazadores de Mitos, White Rabbit Project, las siete temporadas de Californication, la segunda tanda de episodios de Fuller House, la película biográfica de Obama, Barry, Prince, Purple Rain, la recién estrenada Mi Papá es un Gato con Kevin Spacey, y muy contingente, The Cuba Libre Story, documental original de Netflix.



SERIES:



*‘Van Helsing’: 2 de diciembre.



* Segunda temporada de ‘Club de Cuervos’: 9 de diciembre.



* Segunda temporada de ‘Fuller House’: 9 de diciembre.



* ‘Llámame Francisco’: 16 de diciembre.



* Segunda temporada de ‘Ajin Semihumano’: 27 de diciembre.



* Primera temporada de ‘Merlí’: 1 de diciembre.



* Primera temporada de ‘Chasing Cameron’: 27 de diciembre.



* Primera temporada de ‘Four Seasons in Havana’: 9 de diciembre.



* Sexta temporada de ‘Pretty Little Liars’: 2 de diciembre.



* Las siete temporadas de ‘Californication’: 15 de diciembre.



* Primera temporada de ‘Crazy Ex-Girlfriend’: 15 de diciembre.



* Segunda temporada de ‘The Affair’: 31 de diciembre.



DOCUMENTALES Y ESPECIALES:



* ‘Captive: Historias de Rehenes’: 9 de diciembre.



* ‘The Cuba Libre Story’: 8 de diciembre.



* ‘White Rabbit Project’: 9 de diciembre.



* ‘Where to Invade Next’: 28 de diciembre.



* ‘El Campeón Imposible’: 15 de diciembre.





PELÍCULAS:



* ‘Barry’: 24 de diciembre.



* ‘Spectral’: 9 de diciembre.



* ‘Obvious Child’: 1 de diciembre.



* ‘Purple Rain’: 1 de diciembre.



* ‘A Most Wanted Man’: 2 de diciembre.



* ‘Freeheld’: 7 de diciembre.



* ‘Captain Phillips’: 15 de diciembre.



* ‘The Intruders’: 22 de diciembre.



* ‘The Rover’: 23 de diciembre.



* ‘Manos de Piedra: La Verdadera Historia de Roberto Durán’: 27 de diciembre.



* ‘Mi Papá es un Gato’: 27 de diciembre.



* ‘Un Cadáver para Sobrevivir’: 29 de diciembre.



* ‘Una Buena Mentira’: 30 de diciembre.



* ‘Dulzura Americana’: 30 de diciembre.



* ‘Blue Jay’: 6 de diciembre.



PARA NIÑOS:



* Cirque du Soleil: Imposible (Original de Netflix): 9 de diciembre.



* Trollhunters (Original de Netflix): 23 de diciembre.



* A Christmas Carol: 1 de diciembre.



* Locos por las Nueces: 16 de diciembre.



* Oddball: 1 de diciembre.