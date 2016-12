Netflix ya tiene listo los nuevos estrenos que lanzará en enero 2017. Esa sabido que el portal digital es el líder indiscutible en el servicio streaming en el mundo entero. Cabe recordar que fue Stranger Things la serie que catapultó a la fama al portal de series por Internet.



Netflix llega en el 2017 con un total de 14 producciones propias. La que más se destaca es: 'Una serie de evento desafortunados', producción que se basa en los libros de Lemony Snicket que fueron publicados desde el año 1999.



Las series originales que Netflix lanzará en enero del 2017 serán:



* 'Shadowhunters: The Mortal Instruments'. Primera temporada, el 3 de enero.



* 'A Golpe de Monedas', 6 de enero.



* 'Clinical', 13 de enero.



* 'Historia de un Clan'. Primera temporada, el 13 de enero.



* 'Una Serie de Eventos Desafortunados'. Primera temporada, 13 de enero



* 'You Me Her'. Primera temporada, 18 de enero



* 'Frontier'. Primera temporada, 20 de enero.



* 'Take the 10', 20 de enero.



* 'Terrace House: Aloha State'. Primera temporada, 24 de enero.



* 'Degrassi: Next Class'. Tercera temporada, 27 de enero.



* 'iBoy', 27 de enero.



Más series en Netflix:



* 'Downton Abbey': Sexta y última temporada, 4 de enero.



* The Shannara Chronicles. Primera temporada, 5 de enero.



* 'DC's Legends of Tomorrow'. Primera temporada, 18 de enero.



* 'American Crime'. Segunda temporada, 1 de enero.



* 'Fleming: The Man Who Would Be Bond'. Primera temporada, 1 de enero.



Películas:



'Mercy', 1 de enero.



'The Wind Rises', 1 de enero.



'The Choice', 4 de enero.



'Todos se Van', 19 de enero.



Documentales:



'To Be A Miss', 1 de enero.



'Deepsea Challenge', 7 de enero.



Cabe recordar que Netflix también tiene preparada la lista de películas que ya no estarán disponibles desde enero del 2017. Así que ponte pilas y míralas antes que no estén disponibles.



Te dejamos con el listado de Netflix:

* The Gospel of John: New International Version



* 12 Dog Days Till Christmas



* The Fighter



* Good Will Hunting



* The Girl in the Park



* Jackie Brown



* The Reaping



* Jurassic Park



* V for Vendetta



* In Dangerous Company



* Dirty Harry



* Winning: The Racing Life of Paul Newman



* From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money



* From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter



* Torrente 4: Lethal Crisis



* The Four Feathers



* Amelie



* Like Water for Chocolate



* Mansfield Park



* Emma



* The Adventures of Chuck and Friends



* Bounce



* Gone Baby Gone



* Pride and Prejudice



* Transformers: Animated



* The Amityville Horror



* Life Is Beautiful



* Chicago



* Chocolat



* Ella Enchanted



* Edward Scissorhands



* The English Patient



* Frida



* From Hell



* Pulp Fiction



* Spy Kids



* Shaolin Soccer



* Kate and Leopold



* The Others



* Scent of a Woman



* Rounders



* Texas Rangers



* Inventos de guerra



* The Game



* Fools Rush In



* Touch of Evil



* John Tucker Must Die



* Urban Legends: Bloody Mary



* Angry Birds Toons



* The Fast and the Furious



* The 40-Year-Old Virgin



* Sin City: A Dame to Kill For



* Drive



* Rejoice and Shout