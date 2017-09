Netflix: Pedro Pascal asegura que Narcos no puede continuar si el elenco no está protegido [VIDEO y FOTOS]

Hace aproximadamente diez días una devastadora noticia llegó para los fanáticos de Narcos. Y es que uno de los productores de la serie de Netflix, Carlos Muñoz, fue asesinato en una zona rural de la Ciudad de México.

El asesinato de Muñoz generó una gran ola de preocupación para todos aquellos comprometidos en la producción y distribución de Narcos. Y es que ahora sus vidas corren peligro por meterse con un tema tan polémico como el narcotráfico en México.

Precisamente uno de ellos, el actor Pedro Pascal conocido por Narcos y Game of Thrones, fue abordado por TMZ sobre el tema de la seguridad del elenco y la producción de Netflix. ‘El show no puede continuar si todos no estamos protegidos’, aseguró a los paparazis.

Pedro Pascal, quien interpreta al agente de la DEA Javier Peña en Narcos, respondió así a los reporteros mientras subía un avión en el Aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, este lunes. Su rostro transmitió una expresión de preocupación al escuchar hablar del asesinato del productor de Netflix Carlos Muñoz.

Pedro Pascal ve Boyd Holbrook.. #narcos #pedropascal #escobar #boydholbrook #pabloescobar @cinemaloverr #cinemaloverr Una publicación compartida de Kült Filmler & Popüler Sinema (@cinemaloverr) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 1:50 PDT

En ese sentido, el actor de la exitosa serie de Netflix considera que cualquier integrante del elenco y la producción de Narcos podría convertirse en un blanco fácil para la delincuencia y el imperio ilegal de las drogas.

Cabe indicar que el cuerpo de Carlos Muñoz fue encontrado a principios de setiembre lleno de balas. El productor estaba buscando locaciones en México para la cuarta temporada de Narcos, la misma que se centra en los carteles de la droga mexicanos.

Según las primeras investigaciones, el auto donde fue hallado Muñoz impactó contra una zona de cactus, por lo que se sospecha que fue asesinado durante una persecución. ‘No sabemos si estaba en Hidalgo y desde ahí lo siguieron o si estaba en el Estado de México e intentó huir hacia Hidalgo’, dijo un vocero de la Fiscalía mexicana.

Asimismo, un amigo del productor de Netflix aseguró a El País que la presencia de una persona extraña como Muñoz, quien portaba una cámara, fue muy incómoda para los vecinos del lugar. Es así que quizá pensaron que estaba recopilando información y por ello lo siguieron.

