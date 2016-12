Shingeki no Kyojin: Mira el tráiler de su segunda temporada [VIDEO y FOTOS]

¡Los titanes vuelven con todo! Shingeki no Kyojin (Attack on Titan en inglés), catalogado como uno de los mejores animes de los últimos años, lanzó hoy el esperado tráiler de su segunda temporada, anunciada para abril de 2017.



En el adelanto de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin se aprecia algunas de las épicas batalles entre humanos y titanes, quienes parecen estar controlados tanto por el coloso de la armadura de la primera temporada, así como uno con pelaje.



En otra parte del tráiler de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin podemos ver que el protagonista Eren Jaeger, aún tiene la habilidad de convertirse en titán y poder enfrentarse así a los enormes enemigos de la humanidad en su lucha contra la extinción.



Cabe precisar que el manga (cómic japonés) de Shingeki no Kyojin, obra de Hajime Isayama, salió a la venta en el 2009 y su adaptación al anime se estrenó en abril del 2013, contando con 25 capítulos y 5 OVAS. Se desconoce aún la cantidad de episodios que tendrá su segunda temporada.

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.