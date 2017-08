Sofía Franco pone el parche a Brunella Horna por posible demanda a Cuéntamelo Todo [VIDEOS]

Sofía Franco pidió a Brunella Horna que se tranquilice al saber que desea demandar a ‘Cuéntamelo todo’ y ATV por hacerle ‘cargamontón’, tras el accidente que tuvo cuando se desplazaba en un auto de la familia de su novio, el congresista Richard Acuña.

“Entiendo que ella (Brunella Horna) no manejaba, pero como se involucra a su pareja... Considero que debe pensar antes de decir algo porque los hechos están ahí, en todo caso, nosotros cumplimos con darle tribuna a los afectados para que cuenten los hechos”, dijo Sofía Franco.

“Quizás no tuvo la oportunidad de ver la entrevista, es más, a los afectados los cuestionamos porque nos llamó la atención que pidan una reparación civil de 5 millones de soles. No le hacemos cargamontón a Brunella Horna. Qué pena que esté involucrada en esta situación cuando pasa una etapa bonita sentimental. Dice que va a demandar, no soy la dueña del canal, al final aquí hay abogados, creo que debe tranquilizarse”, aseveró Sofía Franco.

Brunella Horna tuvo accidente en carro de madre de Richard Acuña.



SE LIMPIA

De otro lado, Brunella Horna manifestó su indignación al enterarse que la familia involucrada en el accidente automovilístico, que tuvo en Surco, la demandó penalmente por lesiones, abandono al auxilio y daños agravados.

“No tengo ninguna responsabilidad porque no manejaba y el carro no es mío. También fui una de las afectadas en el choque, al día siguiente estaba en la clínica, ese tema lo verán los abogados del chofer y la dueña del carro (madre del congresista Acuña), solo pido que dejen de mencionarme y también a Richard”, manifestó la ‘wawita’ Brunella Horna, quien no descartó iniciar acciones legales. (B.Pashanasi)



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.