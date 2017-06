Trome Teens. Mandy Harvey de 29 años llegó a la audición de America's Got Talent con una traductora de señas y se quitó los zapatos frente al jurado. Ellos entendieron que la participante que tenían en el escenario era sorda. Lo que no esperaba Simon Cowell era que lo emocionara tanto.

Ese paso de la adolescencia a la adultez de Mandy Hardy estuvo cargado con la pena de perder el sentido del oído y, a causa de eso, dejar sus estudios de música vocal. Desde ese momento, encontró la forma de seguir viviendo al lado de la música.



Aprendió a descifrar los movimientos de los músculos, el cuerpo y a sentir las vibraciones de la música. Por esa razón necesitaba cantar con los pies descalzos y la música en vivo.



En la audición de America’s Got Talent, cantó una canción que ella compuso, ‘Try’, que impulsa a continuar y no darse por vencida. Muchas personas que estaban presente se conmovieron y durante lagrimearon.



Quien también se emocionó tanto fue Simon Cowell, jurado que le otorgó el Golden Buzzer, opción que la lleva hasta los cuartos de final del programa. "No necesitas traductora para entender esto", dijo antes de presionar el botón dorado. Cowell es el jurado conocido por dar comentarios crudos a los participantes.

Los Golden Buzzer son otorgados por los jurados y solo lo pueden usar una vez por temporada. Mel B le dio su voto dorado a Darci Lynne, una niña ventrilocua.



