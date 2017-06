The Big Bang Theory: Casa de protagonista se destruye en fuerte incendio [VIDEO]

La casa del actor Johnny Galeki, a quien seguro reconoces por la popular serie ‘The Big Bang Theory’, quedó destruida debido a un incendio. El accidente ocurrió dentro del rancho en la zona de San Luis Obispo, California.

El incendio duró dos días y recién el martes, el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California comunicó que se quemaron 1.598 hectáreas a pesar de haber contenido el fuego en un 60%. 250 personas que viven cerca al rancho tuvieron evacuar el área.

Johnny Galeki no estaba en el lugar del incendio y no ha regresado por ahora, informó su representante a TMZ. Cabe informar que esta no era la casa principal del actor que interpreta a Leonard Hofstadter en The Big Bang Theory.

"Mi corazón está con todos los que están en la zona que también están experimentando la pérdida de este fuego vicioso. La amenaza en la que vivimos constantemente puede parecer una locura para algunos, pero lo hacemos porque vivir en nuestra hermosa zona rural hace que valga la pena", dijo Galecki en un comunicado entregado a CNN.



