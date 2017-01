Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale recuerdan High School Musical once años después [FOTOS y VIDEO]

De pronto, en el 2006, los adolescentes que disfrutaban viendo Disney, se esforzaban en aprender la coreografía de la película 'High School Musical'. Las protagonistas, 'Gabriela', papel ejercido por Vanessa Hudgens y 'Sharpay Evans', interpretado por Ashley Tisdale, se convirtieron en las celebridades del momento, pero se fueron apagando poco a poco. Once años después, se han juntado en un video musical y disfrutado de un partido de baloncesto.

En sus cuentas de Instagram, las actrices compartieron fotos de su noche alentando a Los Angeles Lakers en donde captaron la atención de algunas cámaras mientras bailaban. "Baila como si nadie estuviese mirando", fue la descripción del Instagram de Ashley Tisdale recordando el baile de "We're All in This Together".

Aunque en la película estas actrices eran enemigas, la amistad entre Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale fuera de High School Musical se mostró fuerte. Ellas se han reunido en diferentes ocasiones siempre ilusionando a sus fans. La rubia que dio vida a Sharpey estuvo acompañada de 'Gabriela' en su último video musical Ex's & Oh's en su cuenta de YouTube.

Dance like no ones watching #lakers Una foto publicada por Ashley Tisdale (@ashleytisdale) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 3:52 PST



