Yaco Eskenazi es uno de los primeros chicos reality que se convirtió en papá estando en la televisión. El pequeño Liam, fruto de su relación con la modelo y también exparticipante de Esto es Guerra, Natalie Vértiz, le dio una sorpresa por este día del padre. El video hizo lagrimear al capitán histórico de los Leones.

En el programa de espectáculos Estás en Todas, a Yaco Eskenazi le presentaron un video realizado por Natalie Vertiz. El clip contenía imágenes de sus vivencias con su hijo Liam. Las risas del pequeño ‘león’ emocionó a todos en el set y Choca Madros no dejaba de repetir que era el sobrino favorito de América Tv.

“Esta semana lo único que quería era estar toda la vida con Liam. Me llevó al nido, me hizo una sorpresa me cantó feliz día papito. Mi hijo es como haber … es como hablar del alma. Mi alma es mi hijo, mi extensión de vida…” fueron las palabras de Yaco Eskenazi en Estás en Todas luego de lagrimear al ver el video.

Yaco Eskenazi recibe sorpresa por el día del padre

Quien también recibió una sorpresa fue Nicola Porcella. El ahora conductor de Estás en Todas escuchó las palabras que su hijito Adriana preparó para el día del padre. El pequeño fue al set de estás en todas y demostró la picardía y timidez natural de los niños.

Nicola Porcella, mostrando un lado más sensible, confesó que su hijo Adriano fue el motivo para no caer en la depresión cuando fue acusado de golpea a su pareja Angie Arizaga. Aunque no fue denunciado ni mucho menos declarado culpable, el chico reality se alejó por casi un año de la televisión.

Nicola Porcella recibe sorpresa de su hijo Adriano



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.