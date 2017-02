Valeria Piazza: Le preguntan por qué no se quitó el pareo y así responde [VIDEO y FOTOS]

Fin del misterio. La modelo Valeria Piazza arribó a Perú hoy y contestó las preguntas de los periodistas. Consultada por el incidente del pareo, la Miss Perú decidió brindar su versión de los hechos y por qué razón no se lo retiró en la categoría traje de baño del Miss Universo.



"Me sentía muy nerviosa, todo era full adrenalina. Había quedado entre las 12, iban a ser quince pero quede entre las 12. No quiero caer en las preguntas de qué hubiera pasado si me lo quitaba", expresó la Miss Perú Valeria Piazza sobre el incidente del pareo en el Miss Universo.

​Valeria Piazza reconoció que fue un error no sacarse el pareo, pero que los nervios la traicionaron. Muchos seguidores de la modelo creen que si se hubiera quitado el pareo, la corona del Miss Universo le pertenecería a Perú.

Valeria Piazza también fue consultada acerca de si ingresaría a un reality y la respuesta fue un no definitivo. "Por ahora voy a continuar centrada en mi carrera como modelo", explicó la Miss Perú.



"Tres semanas en Manila, los filipinos nos recibieron con mucho cariño en cada evento que tuvimos. Los días avanzaban, las horas de sueño pasaron a ser de 2 a 3 horas por día y el estrés de cada una porque su país sea mencionado en el ansiado top 12 era evidente", continúa Valeria Piazza en su mensaje tras la eliminación del Miss Universo.



Valeria Piazza quedó entre las doce finalistas del Miss Universo, la organizadora del certamen en Perú, Jéssica Newton le regaló un peluche vestido de Miss Universo para hacerla sentir mejor.