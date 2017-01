Miss Perú Valeria Piazza: Usuario en Facebook le dijo 'fea' y ella le responde así [FOTOS]

Valeria Piazza es la mujer más hermosa del Perú y por ello lleva la corona del Miss Perú Universo. Ahora se encuentra en Filipinas participando del certamen de belleza que se verá el domingo 29 a las 9 p.m. por las pantallas de Latina.

La modelo tuvo una pequeña incursión en la televisión en 'Tengo algo que decirte', conducido por Lady Guillén. En el espacio, Valeria Piazza era la mensajera que llevaba las cartas a los participantes para que asistieran al set del programa.

Sin embargo, un lamentable accidente automovilístico hicieron que Valeria Piazza tuviera que separarse del programa para llevar a cabo su rehabilitación para estar al 100% para el concurso del Miss Universo.

Ahora, Valeria Piazza se encuentra en Filipinas junto a sus competidoras preparándose para la gran final. La modelo ha compartido fotos del viaje y sus seguidores le han brindado su apoyo incondicional, esperando que traiga la corona al Perú.

Sin embargo, un usuario en Facebook no dudó en criticarla y calificarla de 'fea'. Ante esto y fiel a su sencillo estilo, Valeria Piazza decidió responderle de la siguiente manera:

"Yo no me siento fea! Estoy en el Miss Universo y disfruto cada segundo aquí", dijo Valeria Piazza a través de su red social Facebook. Sus seguidores no hicieron más que halagar su belleza y recomendarle que no haga caso de esas críticas.

