Vanessa Jerí presenta a su guapa y talentosa sobrina en Instagram y sorprende a todos [VIDEO y FOTOS]

La modelo y actriz Vanessa Jerí utilizó su Instagram para presentar a su guapa y talentosa sobrina, Francesca. La publicación obtuvo 1.016 me gusta en la mencionada red social. La jovencita tiene 14 años y tres medallas en natación.



"Les presento a esta hermosa y dulce niña es mi otra y última sobrina de 14 años, se llama Francesca, es amante de los idiomas y ganadora de 3 medallas en natación", cuenta Vanessa Jerí en Instagram. La publicación fue realizada hace cuatro horas y obtuvo miles de comentarios.



En la imagen, se ve a la sobrina de Vanessa Jerí, la joven usa cerquillo y se está tomando un selfie. Muchos fans de la modelo afirman que su sobrina es igualita a ella y algunos 'desadaptados' piden las redes sociales de la adolescente.



Vanessa Jerí está alejada de la televisión. En abril de este año recibió un diploma por estudiar la Carrera internacional de Asesoría de imagen personal y empresarial. La modelo obtuvo el primer puesto. ​

Les presento a esta hermosa y dulce niña es mi otra y última sobrina de 14 años se llama Francesca amante de los idiomas y ganadora de 3 medallas en natación🏅🏅🏅#family #niece #love #beautygirl #laamo #orgullosa 🎀💜👑😁 Una publicación compartida de VANESSA JERI 🇵🇪 (@vanejeri) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 10:02 PDT

El alejamiento de Vanessa Jerí de la televisión se debería a una disputa legal con el programa Espectáculos. La modelo confirmó que le envió una carta notarial al mencionado espacio televisivo que conduce Jazmín Pinedo, porque la habrían vinculado sentimentalmente con el empresario Renzo Costa.



"El día martes 11 de abril, que fue emitido el programa, se envió una carta por lo sucedido. El abogado sabe que no vamos a tener ningún tipo de contemplación con nadie", explicó Vanessa Jerí en una entrevista para Trome.pe



La modelo se mostró afectada por estas vinculaciones. "El abogado lo verá el día lunes, porque han sido días feriados, y me informará. No puedo adelantarme a los hechos. Siempre he sido una persona correcta e imparcial con todo el mundo, así es mi personalidad, mi educación, son mis principios", expresó Vanessa Jerí.



Los problemas entre Vanessa Jerí y Brunella Horna cuando se especuló que el empresario Renzo Costa habría tenído un vínculo sentimental con Jerí. Esto generó que las modelos se dijeran de todo en un programa de Espectáculos.