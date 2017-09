Vanessa Tello denuncia maltrato de supermercado cuando hacía compras con su bebé [VIDEO]

Vanessa Tello mostró su molestia contra un supermercado. ¿Qué pasó? La nutricionista señaló que llegó al establecimiento con su pequeña bebé Isaiana, quien estaba en su coche, y por eso pidió a los chicos de las cajas que le dieran unas bolsas para colgarlas. Ellos se negaron.

A través de su cuenta Instagram, Vanessa Tello grabó un video desde el mismo supermercado y declaró que los chicos de la caja le comentaron que tenía que contactarse con un supervisor para poder darle más de dos bolsas.

"Resulta que les pedí a los chicos de la caja que me den unas bolsas para poder colgarlas en el coche de la bebé y poder hacer mis compras. Normalmente yo traigo mi bolsa grande para colgarla ahí pero me la olvidé. Por eso le pedí que me regalen una o dos bolsas pero me dijeron que no se podía y tenían que hablar con un supervisor", señaló Vanessa Tello en Instagram.

No todo quedó ahí. La nutricionista y ex colita reef manifestó que al final solo le dieron una sola bolsa y que si quería más, tenía que contactarse sí o sí con el supervisor. Por ese motivo, Vanessa Tello solo se quedó con una y trató de acomodar sus compras debajo del cochecito de su bebé.

Vanessa Tello en supermercado

"Solo me dieron una bolsa chiquita y ni una sola facilidad para hacer mis compras con la bebé, porque primero debían llamar al supervisor para que autorice 2 bolsas más. Obvio que tampoco me ayudaron a llevar las cosas al carro", comentó en la publicación Vanessa Tello.

Aunque entiende que existan personas que desperdician las bolsas plásticas, no comprende cómo los trabajadores, viéndola con el coche de su bebé, no hayan entendido que pedía un par de bolsas para sus compras. Vanessa Tello finalizó haciendo una reflexión sobre el ingenio de las mujeres.

"Entiendo que hayan personas que le den un mal uso a las bolsas, o que tengan sus propias política, pero un poquito de criterio según las circunstancias y si no ¿dónde queda todo el "floro" de sus comerciales de que ayudan a las amas de casa? Felizmente las mujeres siempre sabemos ingeniárnoslas y logré comprar lo que necesitaba", manifestó Vanessa Tello en Instagram.

