Vanessa Tello: Con esta tierna foto anuncia nacimiento de su bebé con Juan Manuel Vargas [VIDEO y FOTOS]

Vanessa Tello se convirtió en mamá. La modelo y nutricionista anunció que su bebé Isaiana nació el primero de agosto. La ex chica reality publicó una foto al lado de su pareja y su hijita, que suma más de 5.000 me gusta.



El anuncio lo dio en Marzo, Vanessa Tello dio a conocer a sus seguidores que estaba embarazada de su pareja Juan Manuel Vargas. A través de su cuenta de YouTube, la nutricionista le comunicó la noticia a sus fans.



Recordemos que Vanessa Tello tuvo una fugaz participación en Esto es Guerra y luego de hacer algunas presentaciones en TV se dedicó por completo a sus estudios de nutrición. Enfocada en su carrera profesional, Vanessa Tello ahora se dedica a dar consejos de alimentación en YouTube.



Uno de los hechos más sorprendentes del embarazo de Vanessa Tello es su relación con el empresario Juan Manuel Vargas, casi homónimo del futbolista de Universitario. “Tenemos muchas cosas en común. El tema de la alimentación, a él también le encanta comer saludable, el ejercicio, la playa, manejar… No hay que hacer esfuerzo para llevarnos bien”, dijo Vanessa Tello sobre su relación con Juan Manuel Vargas.

Les presentó a Isaiana 🙏Regalo de Dios🙏llego el 1 de agosto a las 7 pm después de un increíble trabajo de parto natural 💛 ¡No tengo palabras para decir lo agradecida que estoy con Dios y con la vida! Gracias a todos los que escriben y están con nosotros 😘😘😘 Los abandono un poquito para disfrutar de este momento con mi nueva tribu 👪🐶❤ Una publicación compartida de Vanessa Tello (@tello_vane) el 4 de Ago de 2017 a la(s) 8:30 PDT