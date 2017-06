Vanessa Terkes: Su hija denuncia que recibió propuestas para ser dama de compañía [VIDEO y FOTOS]

La hija de la actriz Vanessa Terkes, Sujetka Val Terkes, utilizó su Facebook para denunciar el acoso de la que es víctima por ser hija de una artista y por la exposición que los medios han hecho de su vida. La joven de 21 años publico un artículo en Wikipedia para contarle a sus seguidores sobre su vida.

Sujetka Val Terkes denuncia que desde que fue expuesta en medios recibe elogios, pero también comentarios bastante desagrables. “Estar constantemente recibiendo mensajes desde ‘hola traviesa’ hasta propuestas para ser dama de compañía para solo mencionar un par, hace sentir incómoda a cualquiera”, se lee en la entrada de Wikipedia de la hija de Vanessa Terkes.

Sujetka Val Terkes aprovecha para contarles a sus seguidores quien realmente es, ella no sólo quiere sentirse la bella hija de alguien. "Escribo poemas y no me gusta el café tan caliente...Me encanta el arte y mi sueño es vivir de eso porque es lo que me hace feliz", cuenta la joven.

Sujetka Val Terkes indica que está cansada de los artículos que resaltan su belleza. "Para los que me consideran una persona bella se los agradezco infinitamente, pero no solo se fijen en el físico de las personas para hacer un artículo. Hay más allá de lo externo y les aseguro que eso dará más que hablar", se lee en la publicación de la hija de Vanessa Terkes