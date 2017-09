Vanessa Terkes y Laura Bozzo se asustaron por el terremoto de 8.2 grados en México [VIDEO]

Vanessa Terkes, Laura Bozzo y el productor teatral Richard Torres se llevaron un gran susto por el terremoto de 8.2 grados que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos en México.



“Fue horrible, pero ya todo se va calmando. Es lamentable lo de las muertes. Estamos orando para que no se produzca otro sismo igual”, dijo Vanessa Terkes.



“Gracias al plan de prevención que tiene México, el daño no ha sido mayor. Me entristecen las muertes y heridos. Estuve en mi casa, sola (en el DF) cuando empezó el movimiento telúrico. Ruego a la Virgen de Guadalupe que nos proteja. Gracias a Dios estoy bien”, precisó Laura Bozzo.



“Estuve en Oaxaca, una de las zonas más afectadas por el sismo. Ahí me agarró, fue horrible. Ya estoy en el DF y agradecido por salir ileso”, comentó Torres. (C. Chévez)