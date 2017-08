Vania Bludau sorprende a sus seguidores con revelación sobre tamaño de sus senos[VIDEO y FOTOS]

La modelo Vania Bludau radica en Estados Unidos y mantiene el contacto con sus seguidores peruanos a través de su Instagram. La ex chica reality grabó unos videos para la mencionada red social donde le cuenta a sus seguidores el "calvario" que vive por operarse los senos.



Vania Bludau jugó con la intriga y le contó a sus seguidores que se arrepiente de algo que hizo en su vida. Muchos fans creían que se trataba de un mensaje encubierto para la animadora de eventos Karla Tarazona y el cumbiambero Christian Domínguez.



Vania Bludau sorprendió a más de uno revelando que se arrepentía de su aumento de senos. "Me las quiero arrancar cada vez que me pongo un vestido, todo me queda bien pero de esa parte no me quedan los vestidos", comenta la ex chica reality.



La modelo también se graba junto a su novio Frank Dello Russo. Vania Bludau le habla en inglés a su novio porque es de Estados Unidos y él le responde irónicamente en español. Mira el video aquí.



