Vania Bludau asegura que no tiene problemas con Christian Domínguez [VIDEO]

a bailarina Vania Bludau aseguró que tiene una vida tranquila y feliz y no le interesa que Christian Domínguez haya dicho que no tendría problemas en cruzarse con ella.



“Así como me ven de relajada, a mí no me interesa nadie. Cuando uno tiene una vida tan feliz, tan linda y llena de buena vibra, o sea, así pase el torbellino por mi lado, no me interesa. Yo espero que todo el mundo sea feliz”, dijo Vania Bludau, quien recibió la visita de su actual pareja.



“No le guardo rencor. Me va y me viene”, agregó Vania Bludau, quien está preocupada por su casa en Estados Unidos, pues reveló que el huracán Irma pasará por donde vive.



(J.V.)

El Gran Show: Vania Bludau