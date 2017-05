Vania Bludau le da consejito a Karla Tarazona para afrontar supuesta infidelidad de Christian Domínguez [VIDEO y FOTOS]

Vania Bludau era la que faltaba. En pleno escándalo de dimes y diretes entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, la exchica reality ha lanzado unas indirectas en sus redes sociales que van directo a la madre del hijo del cumbeambero, quien hoy luce feliz y enamorado al lado de Isabel Acevedo.



"Aquí relajada viendo KARMA, la película", fue el primer mensaje que se puede leer de Vania Bludau en sus redes sociales. Incluso aclara a uno de sus seguidores que el film se encuentra en Netflix, aunque pocos se lo creyeron.



Aquí relajada viendo KARMA la película 🎥 pic.twitter.com/B4GGd6qtNq — Vania Bludau (@VaniiaBlludau) 11 de mayo de 2017

Luego, Vania Bludau publicó el video de la canción 'A ella' con el siguiente mensaje: "está canción es para que la cante ella "A ELLA".

Está canción es para que la cante Ella "A ELLA"... 🔄 — Vania Bludau (@VaniiaBlludau) 11 de mayo de 2017

Karla Tarazona en declaraciones a la 'Chola Chabuca' sostuvo que los audios y whatsapp que presentó Vania Bludau sobre Christian Domínguez, hizo que su matrimonio cayera en crisis, pero indicó que no dijo nada en su momento porque ella recién había dado a luz y nadie se preocupó por como se sintió ella.

Karla Tarazona sobre defensa a Christian Domínguez

Vania Bludau siguió con sus comentarios, y a pesar que no ponía nombres, todos sus seguidores llegaron a la conclusión que iban dirigidos a Karla Tarazona. Sin embargo, la exchica reality declaró "yo no me burlo y lo mío ya pasó...Al contrario le recomendaría que crea en el karma, todo da vueltas".



Aclaración: Yo no me burlo y lo mío ya pasó.. al contrario le recomiendo que crea en el Karma, todo da vueltas. 🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄 — Vania Bludau (@VaniiaBlludau) 11 de mayo de 2017

"Tiempo al tiempo, el universo es increíble. Sé paciente", aconsejó Vania Bludau, quien sigue trabajando y disfrutando de su vida en Miami y completamente alejada de los escándalos.