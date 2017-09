Vania Bludau: "A mí nadie me corta las alas" [VIDEO]

‘A mí nadie me corta las alas’, dijo Vania Bludau sobre su relación con el abogado Frank Dello Russo.



“No te puedo dar muchos detalles del tema porque no sé qué pasará. Lo que te puedo decir es que estar en Perú con mi familia y hacer lo que más me gusta, que es bailar, me causa felicidad, me llena, me da mucha energía”, afirmó Vania Bludau.



¿Piensas quedarte en Perú?

Yo he estado viniendo para hacer programas y ese tipo de cosas. No sé hasta qué punto la pareja puede soportar eso... como digo, no puede haber una persona que te frene en hacer lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, debería haber alguien que te empuje a hacerlo. No sé qué pasará, yo vine con mi pasaje de venida, pero no de regreso. A mí nadie me corta las alas, porque estoy acá y soy feliz.



¿Has conversado con él sobre ese tema?

No, él sabe, eso se nota. Tengo una sonrisa de oreja a oreja porque estoy haciendo lo que me gusta, contagiándome de gente con buena energía, metiéndole mucho ‘punche’ a las coreografías.

De otro lado, Vania tuvo una conversación con uno de los integrantes de la producción de ‘El gran show’ y contó que su novio es chapado a la antigua.



“Yo me estoy sacrificando por una relación y encima ni me deja chambear. Él es chapado a la antigua, por él chambea todo el día y yo soy la princesa y me hago las uñas y los pies, pues no soy así. Estoy acostumbrada a ganar mi plata, a pagar mis cosas. Yo de un hombre no dependo”, precisó. (M.C) bhAdemás ningún hombre le cortará las alas

Vania Bludau y su pareja