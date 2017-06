Vania Bludau rompe su silencio en Miami y dice esto de Christian Domínguez y Karla Tarazona [VIDEO]

¡Reapareció! La excombatiente Vania Bludau declaró en exclusiva para un medio en Miami luego del ampay en el que se le trabajando como anfitriona y de la supuesta infidelidad de su expareja Christian Domínguez a Karla Tarazona. La modelo se despacha y les manda tremendos mensajes sin filtros.

Como se recuerda, el programa 'Cuéntamelo todo' reveló que Vania Bludau trabajaba en un restaurante como anfitriona. Esto generó una ola de críticas innecesarias contra ella pues muchos estaban acostumbradas a verla en TV.

"Lamentablemente en Perú lo toman por el lado de burla y hacerle quedar mal a las personas. Yo hago oídos sordos siempre y mirando para al frente como lo caballos", dijo Vania Bludau a Tobi Te Vé.



Vania Bludau reaparece en Miami

Por otro lado, Vania Bludau le mandó un mensaje a Christian Dominguez y Karla Tarazona. Como se recuerda, la modelo publicó un mensaje en redes que hacia referencia al 'karma'.

"Muchas personas pensaron que era directamente para alguien (Christian Domínguez y Karla Tarazona), pero era en general. Al que le cae el guante que se lo chante", agregó.

Karla Tarazona no ha declarado sobre la supuesta infidelidad de su esposo.

Vania Bludau precisó también que no tiene ningún problema con Karla Tarazona. "Con la señora (Karla) normal, me va y me viene. No me enfoco en las cosas pasadas, solamente en el presente y en el futuro", indicó.

Finalmente, la modelo reafirmó que Christian Dominguez actualmente le es indiferente. "Cualquier hombre me es indiferente con el novio que tengo a mi costado. Y no hablo de bella física, hablo de lo interior", puntualizó.