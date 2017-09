Revelaciones. La relación que mantiene Vania Bludau y Frank Dello Russo no es tan perfecta como muchos creían. En El Gran Show, la modelo reveló algunos detalles de su enamorado, quien ya se encuentra en Estados Unidos.

Hace unos días se supo que Frank Dello Russo estaba muy celoso del bailarín de Vania Bludau en El Gran Show. El novio de la joven se mostró incómodo con sus presentaciones en el reality de competencia.

Aunque estuvo unos días en Lima, Frank Dello Russo decidió regresar a Miami. Vania Bludau seguirá en competencia hasta llegar a la final de El Gran Show. Sin embargo, durante los ensayos, la modelo reveló que su pareja tiene costumbres antiguas y le molesta verla trabajar.

Vania Bludau y su pareja

"Yo me estoy sacrificando por una relación que encima no me deja ni chambear. Él es muy chapado a la antigua. O sea, por él, él chambea todo el día y yo soy la princesa que se hace las uñas de las manos y los pies. Pero no pues. Yo no soy así.", declaró Vania Bludau.

Pero eso no fue todo. La participante de El Gran Show declaró que su relación es linda, pero no quiere depender de un hombre. Por eso, Vania Bludau no siente que todo esté completamente definido con Frank Dello Russo.

"Yo estoy acostumbrada a ganar mi plata. Tengo que pagar mis cosas. Si no me entiendes, no me entiendes. Yo de un hombre no dependo. La relación es chévere pero todavía no he completado el círculo", señaló Vania Bludau.

Aunque la participante de El Gran Show no quiso entrar en detalles sobre su relación, lo cierto es que dijo que ella disfruta trabajar y estar en Perú. Por ese motivo, Vania Bludau está feliz participando en el reality de baile mientras que Frank Dello Russo se encuentra en Miami.

"Mi mamá está a favor de lo que yo decida y como yo me sienta y me haga feliz. Seguimos juntos pero a mí me gusta estar acá. Me gusta estar en mi país, me gusta trabajar, hacer mis cosas. Me siento en mi mundo", indicó Vania Bludau.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.